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Ковырзин Сергей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковырзин
Имя
Сергей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4392. КОВЫРЗИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Котельническ. у., Верхопикемск. в., д. Елганцы. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205б. лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 18/І—24.

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