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Клоков Вениамин Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клоков
Имя
Вениамин
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
29 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6021. КЛОКОВ ВЕНИАМИН ПЕТРОВИЧ, 23 л., Нижегородск. г., б. Княгининск. у., д. Богохранимой, Ставропольск. Губсуд, Ст. 109, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г., Срок исп. не указ., осужд. 29 марта 923.

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