Крылов Михаил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7153. КРЫЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 43 л., Новгородск. у., Марьинск. в., с. Андреянова. Новгородск. Губсуд. Ст. 128, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 сент. 923.
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