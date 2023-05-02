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Максимов Александр Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Александр
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
18 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8563. МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР РОДИОНОВИЧ, 41 г., Балашовск. у., Ольгинск. в., с. Павловки. В. Т. Триб. при 32 див. Приволжск опкр. Ст. 187, лиш. св. 7 м. 28 д. и пор. пр. 1½ г. Исп. 18 янв. 923.

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