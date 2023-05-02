Максимов Александр Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8563. МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР РОДИОНОВИЧ, 41 г., Балашовск. у., Ольгинск. в., с. Павловки. В. Т. Триб. при 32 див. Приволжск опкр. Ст. 187, лиш. св. 7 м. 28 д. и пор. пр. 1½ г. Исп. 18 янв. 923.
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