Пелевин Тимофей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пелевин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18014. ПЕЛЕВИН, ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 49 л. Гр. Шадринск. у., Осиновск. в., д. Колмогоровой; — Н. С. 3 уч. Шадринск. у. Убийство, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокращ. до 6 м. Исп. 7 февр. 920.
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