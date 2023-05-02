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Пелевин Тимофей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пелевин
Имя
Тимофей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
18014. ПЕЛЕВИН, ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 49 л. Гр. Шадринск. у., Осиновск. в., д. Колмогоровой; — Н. С. 3 уч. Шадринск. у. Убийство, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокращ. до 6 м. Исп. 7 февр. 920.

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