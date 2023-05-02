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Петухов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петухов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
10197. Петухов Федор Иванович, 16 л., Тверск. г., Бежецк. у., Сулежск. в., д. Захаровки. Тверск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25 февр. 926.

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