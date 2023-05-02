Колобова Евфимия Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колобова
- Имя
- Евфимия
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6260. КОЛОБОВА ЕВФИМИЯ ФЕДОРОВНА, 57 л., Пермск. у., Ильинск. в. и с., Н. С. 13 уч. Пермск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г., Исп. 7 июня 923
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