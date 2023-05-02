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Орешков Тимофей Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орешков
Имя
Тимофей
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7220. ОРЕШКОВ ТИМОФЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 37 л., Ижевск. у., Вавожск. в., д. Гурез-Парчи. Н. С. 7 уч. Ижевск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 17 сент. 923.

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