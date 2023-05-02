Смелов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмелов Яков Михайлович

Смелов Яков Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смелов
Имя
Яков
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9193. СМЕЛОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 27л., Гдовск. у. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 140, 184 ч.2 и 220, лиш. св. 4 г. пор. пр. 5 л. Исп. 1 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.