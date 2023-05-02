Максименков Иван Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксименков Иван Онисимович

Максименков Иван Онисимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максименков
Имя
Иван
Отчество
Онисимович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8846. Максименков Иван Онисимович, 22 л., Смоленск. г., Рославльск. у., Хиславичск. в., д. Гутки. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 9 нояб. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.