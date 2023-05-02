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Питилинский Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Питилинский
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7731. ПИТИЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Сызранск. у., Никулинск. в., д. Назаровки. Бывш. Царицынск. Губсуд. Ст. 86 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 11 дек. 923.

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