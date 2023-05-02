Изыгзон Макс Гершевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Изыгзон
- Имя
- Макс
- Отчество
- Гершевич
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3959. ИЗЫГЗОН МАКС ГЕРШЕВИЧ, 22 л., б. Минск, г. и у., Заславск. в. и мест. В. Т. Пограничн. частей Западн. фр. Ст. ст. 2 ч. 97, 114а, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 19/ІІ—24.
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