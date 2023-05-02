Грицков Гавриил Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грицков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48816. ГРИЦКОВЪ, ГАВРІИЛЪ ВАРФОЛОМѢЕВЪ, 59 л. К. изъ сс. Верхнеудин. у., Ключовск. в., с. Подлопаточнаго, рд. Минусин. у., Сушенск. в., въ д. Казанцевѣ; — М. С. 22 уч. Читин. О. С., 30 Окт. 910, 16¹ и 169 М., тюр. 6 м., съ зач. 1 м. и 13 дн. предв. заключ. Исп. 23 Нояб. 910. | предыдущие судимости 18 Янв. 90 г. Енисейск. Губ. С., за растлѣніе, каторж. раб. 5 л.
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