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Коломейц Тихон Нестерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коломейц
Имя
Тихон
Отчество
Нестерович
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6265. КОЛОМЕЙЦ ТИХОН НЕСТЕРОВИЧ, 30 л., Константиноградск. у., Ганебновск. в., с. Калюжинцы, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 10 м. 17 д. и пор. пр. 1 г., Исп. 27 июля 923.

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