Коломейц Тихон Нестерович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коломейц
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Нестерович
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6265. КОЛОМЕЙЦ ТИХОН НЕСТЕРОВИЧ, 30 л., Константиноградск. у., Ганебновск. в., с. Калюжинцы, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 10 м. 17 д. и пор. пр. 1 г., Исп. 27 июля 923.
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