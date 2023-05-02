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Утешев Сарсенгали

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Утешев
Имя
Сарсенгали
Дата исполнения приговора
25 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
10111. УТЕШЕВ САРСЕНГАЛИ, 32 л., Астраханск. г., Могойск. р., с. Сахмы. Н. С. Могойск. р. Астраханск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 25/ѴІІІ—26.

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