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Наумов Григорий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумов
Имя
Григорий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
28 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
90245. НАУМОВЪ, ГРИГОРІЙ ФЕДОровъ. К. изъ сс.-посел. остр. Сахалина, 36 л., рд. Старорусск. у., Виленск. в., въ д. Ивановѣ; — Иркутск. С. П. (во 2 р.; въ 1 р. Воен. С., каторж. раб. 4 г.), 169, 170 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 28 Янв. 908.

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