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Попрядухин Тихон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попрядухин
Имя
Тихон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10651. Попрядухин Тихон Иванович, 29 л., Малоархангельск. у., Муравльск. в. Н. С. 12 уч. Курск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24 апр. 926.

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