Моргунов Иван Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моргунов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17304. МОРГУНОВ, ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, 19 л. Гр. Сычевск. у., Никитинск. в.; — Н. С. Василеостровск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 27 июля 920.
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