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Шашорин Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шашорин
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
__ июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
30412. ШАШОРИН, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 60 л. Гр. Новохоперск. у., Песковск. в. и с.; — Н. С. 8 р. Новохоперск. у. Самогон., лиш. св. 5 л., с конф. имущ. Исп. в июле 920.

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