Оравец Яков Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оравец
- Имя
- Яков
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 382
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90921. ОРАВЕЦЪ, ЯКОВЪ МАРТИНОВЪ (онъ же Моравецъ). Австр.-подд., 19 л., рд. Винницк. у., въ Браиловск. в. и м.; — К.-Подольск. О. С., 1 ч. 1652 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Винницк. окр., отъ 18 Дек. 906 г., тюр. 1 г. 3 м. Исп. 31 Яна. 908. | 905 56515 170 М. | 904 68400 169 М.
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