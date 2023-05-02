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Сорокин Семен Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Семен
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
12198. Сорокин Семен Степанович, 26 л., Самарск. г., Пугачевск. у., Красноярск. в. Н. С. 11 уч. Пугачевск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. В. З. С.

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