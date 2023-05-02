Муравьева Наталия Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муравьева
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26981. МУРАВЬЕВА, НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА, 19 л. Гр. Скопинск. у., Измайловск. в. и с.; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. г. Петрограда. Прием крад., лиш. св. 6 м., с зач. 21 д. пр. м. Исп. 27 мая 920.
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