Муравьева Наталия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева Наталия Павловна

Муравьева Наталия Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муравьева
Имя
Наталия
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
27 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
26981. МУРАВЬЕВА, НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА, 19 л. Гр. Скопинск. у., Измайловск. в. и с.; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. г. Петрограда. Прием крад., лиш. св. 6 м., с зач. 21 д. пр. м. Исп. 27 мая 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.