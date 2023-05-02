Морозов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Иван Антонович

Морозов Иван Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Иван
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4811. Морозов Иван Антонович, 28 л. Гр. Могилевск. у., Павловичск. в., м. Кручи; — М. С. 8 уч. Сенненск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 19 сент. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.