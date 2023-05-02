Буров Егор Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143570. БУРОВЪ, ЕГОРЪ АЛЕКСѢЕВЪ (онъ же Алексѣевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Волоколам. у., Тимяшевск. в., д. Иваева, 30 л.; — Ярослав. О. С. 8 окт. 909, 134, 1651 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 908 139340 172 М. | 900 56198 169 М. | 906 60872 1643 У. | 97 21370 169 М. | 905 20284 1655 У. | 96 45707 169 М. | 902 103738 1643 У.
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