Горьков Сергей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горьков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14278. ГОРЬКОВ, СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Арзамасск. у., Костянск. в., с. Неледина; — П. С. Военкомата г. Вятки. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 3 февр. 920.
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