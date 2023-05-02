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Зубков Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубков
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5022. ЗУБКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 31 г., Калязинск. у., Кимрск. в., д. Титово. В. Т. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 116, 180 п. «з», лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 июня 923.

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