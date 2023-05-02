Звонарев Михаил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звонарев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4909. ЗВОНАРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 25 л., Оренбургск. у. и в., с. Берды. Н. С. 5 уч. Оренбургск. окр. Ст. ст. 99, 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 ноября 923.
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