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Звонарев Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Звонарев
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4909. ЗВОНАРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 25 л., Оренбургск. у. и в., с. Берды. Н. С. 5 уч. Оренбургск. окр. Ст. ст. 99, 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 ноября 923.

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