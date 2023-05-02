Гребцов Фока Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гребцов
- Имя
- Фока
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46247. ГРЕБЦОВЪ, ФОКА МИРОНОВЪ. К. Старооскольск. у., Андреевск. в., 22 л.; — М. С. 4 уч. Майкоп. окр., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 7 Апр. 905.
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