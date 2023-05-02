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Каргаполов Иван Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каргаполов
Имя
Иван
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4340. КАРГАПОЛОВ ИВАН ФОМИЧ, 56 л., Шадринск. окр., Каргапольск. р., с. Русаковского. Н. С. 17 уч. Шадринск. окр. Ст. 114а, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 6/Х—24. 

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