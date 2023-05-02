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Санников Василий Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Санников
Имя
Василий
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
28 февраль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
92860. САННИКОВЪ, ВАСИЛІЙ КУЗЬминъ. К. Осинск. у., в. и д. Плишкарей, 31 г., рд. т. же у., Дубровск. в., въ д. Плишкиной — Пермск. О. С., 1489 и 2 ч. 1 490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 28 Февр. 908.

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