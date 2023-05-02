Лезьева Евдокия Трифоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лезьева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Трифоновна
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8016. ЛЕЗЬЕВА ЕВДОКИЯ ТРИФОНОВНА, 44 л., Онежск. у., Еименгск. в., д. Никитинской. Архангельск Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 17 дек. 923.
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