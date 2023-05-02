Ходосов Александр Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходосов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30059. ХОДОСОВ, АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 28 л. Гр. Рыльск. у., Кореневск. в., с. Толпина; — Н. С. 5 уч. Рыльск. окр. Хран. оружия, лиш. св. 2 г. Исп. 19 окт. 920.
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