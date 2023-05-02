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Ершов Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
05 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
14923. ЕРШОВ, ИВАН НИКИТИЧ, 24 л. Гр. Алексинск. у., Стрелецк. в., д. Бупырево; — Р. В. Т. при управл. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 15 л. Исп. 5 июля 920.

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