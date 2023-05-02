Хорошев Петр Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорошев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46444. ХОРОШЕВЪ, ПЕТРЪ ЛЕОНТЬевъ. К. Ковров. у., Зименковск. в., д. Мячкова, 19 л., рд. Шуйск. у., въ Тейковск. в. и с.; — Владимір. О. С., 9 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 22 и 24 Нояб. 906 г., тюр. 1½ г. Исп. 5 Апр. 907. сч. ср. съ 22 Нояб. 906.
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