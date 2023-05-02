Шестенко Лука Иович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестенко
- Имя
- Лука
- Отчество
- Иович
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30460. ШЕСТЕНКО, ЛУКА ИОВИЧ, 35 л. Гр. Ейск. обл., ст. Веселой; — Р. Т. Кубанско-Черноморск. водтрансп. Самосуд, лиш. св. 15 л. Исп. 14 сент. 920.
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