Филанчук Иван Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филанчук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12611. ФИЛАНЧУК ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 25 л, Ишимск. окр., Жиляковск. р, с. Алексеевского. Тюменск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П в. з с. 20/І—24.
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