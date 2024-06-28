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Деревяшкин Николай Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деревяшкин
Имя
Николай
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46451. ДЕРЕВЯШКИНЪ, НИКОЛАЙ ЗАхаровъ. К. Царевококшайск. у., Петриковск. в., д. Ельняги, 18 л.; — З. Н. 1 уч. Царевококшайск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Мая 905.

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