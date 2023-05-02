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Михайлова Евфросиния Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлова
Имя
Евфросиния
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
31 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
9208. Михайлова Евфросиния Васильевна, 24 л., Смоленск. у., Кардымовск. в., д. Рубцова. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31 мая 926.

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