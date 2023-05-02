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Демин-Васин Михаил Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демин-Васин
Имя
Михаил
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
19 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
2574. ДЕМИН-ВАСИН МИХАИЛ МАКАРОВИЧ, 25 л., Юрьевецк. у., д. Блинихи. Н. С. 1 уч. Юрьевецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 19/ІІІ—24.

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