Демин-Васин Михаил Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демин-Васин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2574. ДЕМИН-ВАСИН МИХАИЛ МАКАРОВИЧ, 25 л., Юрьевецк. у., д. Блинихи. Н. С. 1 уч. Юрьевецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 19/ІІІ—24.
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