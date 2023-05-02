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Кукушкин Михаил Захаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кукушкин
Имя
Михаил
Отчество
Захаревич
Дата исполнения приговора
07 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7487. КУКУШКИН МИХАИЛ ЗАХАРЕВИЧ, 23 л., Рыбинск. у., Опасен, в., д. Чеботаева. Н. С. 5 уч. Рыбинск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 марта 923.

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