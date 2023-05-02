Сафонов Тихон Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафонов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18827. САФОНОВ, ТИХОН ГРИГОРЬЕВИЧ, 50 л. Гр. Новохоперск. у., Ярковск. в., д. Рамонье; — Н. С. 3 р. Новохоперск. у. Неподчин. Сов. власти, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Осужд. 29 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.