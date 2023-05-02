Богданов Петр Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45311. БОГДАНОВЪ, ПЕТРЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Торопецк. у., Неворожск. в., 48 л., рд. т. же у., Туровск. в., въ д. Ивановскомъ; — Торопецк. У. С., 173 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 4 Іюня 905.
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