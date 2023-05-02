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Сидоров Ефим Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Ефим
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
27 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 319
Источник
Скан
Оригинальная запись
11780. Сидоров Ефим Матвеевич, 22 л., Владимирск. г., Ковровск. у., Великовск. в., с. Алагина. Пензенск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 27 февр. 926 г.

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