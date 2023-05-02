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Чумидов Убуша Чумидов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумидов
Имя
Убуша
Отчество
Чумидов
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141334. ЧУМИДОВЪ, УБУША ЧУМИДОВЪ. Калм. Харахусовск. ул. и рода, ст. Калмыцкой, 31 г.; — З. Н. 5 уч. Астрахан. у. 25 Сент. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Нояб. 909.

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