Чумидов Убуша Чумидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумидов
- Имя
- Убуша
- Отчество
- Чумидов
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141334. ЧУМИДОВЪ, УБУША ЧУМИДОВЪ. Калм. Харахусовск. ул. и рода, ст. Калмыцкой, 31 г.; — З. Н. 5 уч. Астрахан. у. 25 Сент. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Нояб. 909.
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