Третьяков Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Третьяков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140114. ТРЕТЬЯКОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Херсона, 19 л.; — Херсон. У. С. 27 Февр. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 2 Марта 909.
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