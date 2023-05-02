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Третьяков Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Третьяков
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
02 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140114. ТРЕТЬЯКОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Херсона, 19 л.; — Херсон. У. С. 27 Февр. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 2 Марта 909.

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