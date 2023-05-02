Федотов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140479. ФЕДОТОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Чембар. у., Высокинск. в., с. Подгорнаго, 40 л.; — З. Н. 5 уч. Чембар. у. 21 Февр. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Окт. 909. | 905 71309 169 М.
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