Теплоухова Пелагея Ефимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Теплоухова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Ефимовна
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29461. ТЕПЛОУХОВА, ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВНА, 35 л. Гр. Пермск. у., Добрянск. в., зав. Добрянки; — Н. С. 12 уч. Пермск. у. Кумышковар., лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. до 3 м. Исп. 15 июля 920.
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