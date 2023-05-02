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Теплоухова Пелагея Ефимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Теплоухова
Имя
Пелагея
Отчество
Ефимовна
Дата исполнения приговора
15 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
29461. ТЕПЛОУХОВА, ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВНА, 35 л. Гр. Пермск. у., Добрянск. в., зав. Добрянки; — Н. С. 12 уч. Пермск. у. Кумышковар., лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. до 3 м. Исп. 15 июля 920.

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