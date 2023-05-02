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Русяев Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русяев
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8450. РУСЯЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 38 л., Кокчетавск. у., Каменск. в. и с. Н. С. 6 уч. Акмолинск. окр. Ст. 180 п. ≪. в≫, лиш. св. и пор. пр.2 г. Исп. 28 сент. 923.

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