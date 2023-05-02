Беляков Гавриил Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13245. БЕЛЯКОВ, ГАВРИИЛ ОСИПОВИЧ, 36 л. Гр. Н.-Володарск. у., Тслежшшск. в., д. Катаева; — Р. Т. г. Ярославля. Дезертир., лиш. св. 7 л., по амн. нак. зам., пр. р. 1 г. Исп. 8 сент. 920.
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