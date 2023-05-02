Беляков Гавриил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Гавриил Осипович

Беляков Гавриил Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляков
Имя
Гавриил
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
13245. БЕЛЯКОВ, ГАВРИИЛ ОСИПОВИЧ, 36 л. Гр. Н.-Володарск. у., Тслежшшск. в., д. Катаева; — Р. Т. г. Ярославля. Дезертир., лиш. св. 7 л., по амн. нак. зам., пр. р. 1 г. Исп. 8 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close