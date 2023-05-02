Буроченко Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буроченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130453. БУРОЧЕНКО, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Винницк. у., Станиславчикск. в., с. Насковеца, 26 л.; — Оренбургск. О. С., 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 11 Іюля 909. | 25 Янв. 907 г. Троицк. О. С., по 1647 У.,—ар. | 903 46342 170¹ М. отд. 1½ г.
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